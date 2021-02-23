РИАМО - 23 фев. Известную советскую и российскую актрису Екатерину Градову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 24 февраля, сообщает РИА Новости.

Градова скончалась 22 февраля в возрасте 74 лет.

«Екатерина Георгиевна Градова - прекрасная артистка и мама нашей ведущей актрисы Марии Мироновой будет похоронена на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища», - сказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Градова родилась в столице в 1946 году. Она отучилась в школе-студии МХАТ, в 1983 году была удостоена звания заслуженной артистки РСФСР. Прославилась Градова благодаря ролям в культовых советских фильмах «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя».

Екатерина Градова была замужем за известным советским актером Андреем Мироновым, в браке с которым у нее родилась дочь Мария, продолжившая актерскую династию.