РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. В Подольске максимальная толщина льда на реке Пахре во вторник составила 46 сантиметров, на Гнилуше – 55 сантиметров, замер проводился в рамках месячника «Тонкий лед», сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается социально-профилактическая акция «Тонкий лед», проводимая спасательными формированиями ГКУ МО «Мособлпожспас». В праздничный вторник дежурными сменами спасателей профилактическими мероприятиями в акваториях рек Пахра и Гнилуша было охвачено 24 человека.

«В связи со значительным понижением температурного режима на ледяной наст Пахры в черте Подольска не вышел никто. Зато не испугали экстремальные морозы население деревень Образцово и Житнево, прилегающих к Гнилуше. В отдельных местах промера толщины льда на Пахре его величина составила 46 сантиметров, солидное значение в 55 сантиметров толщины установлено вдоль береговой черты деревень на Гнилуше», - говорится в сообщении.

Происшествий или несчастных случаев в районах выезда спасательных формирований Подольского территориального управления (ТУ) не выявлено.