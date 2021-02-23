РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 фев. Глава городского округа Домодедово Александр Двойных ко Дню защитника Отечества возложил цветы к обелиску Славы, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«В честь Дня защитника Отечества глава Домодедова Александр Двойных, депутаты совета депутатов городского округа, начальники территориальных отделов и общественные активисты возложили цветы к обелискам Славы воинам, отдавшим жизни за мирное небо над нами», - говорится в сообщении.

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. В СССР праздник сначала назывался Днем Красной армии, затем Днем Советской армии, а позже Днем Советской армии и Военно-морского флота. Нынешнее название праздник получил в 1995 году.