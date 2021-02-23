РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. На улице Молодежной в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска застряла фура, она перегородила однополосную дорогу, движение там затруднено, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В микрорайоне Климовск на улице Молодежной один выезд и въезд. Фура перегородила дорогу и застряла. Постоянно здесь такая проблема. А если скорой или пожарным нужно срочно проехать... Да и вообще людям выехать и заехать. Здесь мойка на углу, и водители фур приезжают их мыть», - сказал свидетель.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», выезд с Южного обхода Подольска на Молодежную улицу затруднен. Оперативный комментарий от ГИБДД получить не удалось.