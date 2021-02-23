РИАМО - 23 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и ветеранов в Краснознаменске с Днем защитника Отечества, в мероприятии приняли участие командующий 15-й армией Воздушно-космических сил особого назначения Андрей Вышинский и заслуженный артист РФ Денис Майданов.

«Очень приятно быть здесь - в городе славных традиций. В военных городках этот праздник - семейный. Я хочу поблагодарить наших офицеров за высокие показатели, достойное служение. Хочу сказать слова благодарности всем, кто вас поддерживает», - сказал Воробьев.

Он также пожелал военнослужащим здоровья и успехов в службе.

«Чтобы всегда был мир, всегда дома вас ждали, а дети, которых вы воспитываете, радовали и брали с вас пример», - добавил глава Подмосковья.

Торжественное мероприятие прошло в обновленном Доме офицеров, где был проведен первый за десятки лет капремонт. В 2013 году здание перешло от Минобороны в собственность муниципалитета. Капремонт и техническое переоснащение объекта проводилось с 2017 по 2020 годы.

«Разрешите сказать слова благодарности вам за постоянное внимание и заботу к военнослужащим и семьям. За экономическую поддержку городу Краснознаменску. Без вашего участия мы бы не были в этом обновленном Доме офицеров», - сказал Вышинский, обращаясь к губернатору.

Он также поздравил ветеранов, генералов и офицеров с праздником от имени главнокомандующего Воздушно-космическими силами, командующего космическими войсками.

«Это всенародный праздник, который объединил всех, кто выбрал своей судьбой ратную службу», - подчеркнул Вышинский.

Новая жизнь Дома офицеров

Дом офицеров является основной площадкой для проведения культурно-досуговых мероприятий в Краснознаменске. После капремонта здесь могут заниматься более 1,5 тысяч человек, работают театральные, хореографические, вокальные студии - всего более 20.

«С нетерпением ждали открытия Дома офицеров. Тут очень красивый концертный зал, будем приходить сюда на праздники. Очень рады, что в нем есть кружки для наших будущих детей», - отметила военнослужащая Татьяна Чернова.

После капитального ремонта в здании разместились клуб «Активное долголетие», экспозиционно-выставочный центр городского музея. Экспозиция посвящена истории строительства и развития Краснознаменска, Космических войск и градообразующего предприятия - Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова.

В обновленном Доме офицеров также выделено помещение для местного отделения «Юнармии», где занимаются около 240 молодых людей в возрасте 8-19 лет.

На территории подмосковных военных городков, которые передавались в муниципальную собственность, было расположено 33 дома культуры, в том числе дома офицеров. С 2015 по 2020 годы 12 ДК были отремонтированы.