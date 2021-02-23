РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 23 фев. Глава подмосковного Дзержинского Людмила Иванова поздравила жителей горокруга с Днем защитника Отечества.

«Мы гордимся теми, кто в мирное время защищает наши рубежи. Мы ценим всех, кто защищает свой дом, свою семью, родных. Спасибо вам за ответственность и надежность. Здоровья, мирного неба, любви, тепла, признания и побед», - написала Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она отметила, что этот день напоминает о вечных ценностях: о мужестве и доблести, о мире в стране и в доме, о любви к Родине.

«Безмерная благодарность героям войны: тем, кто отвоевал Победу, кто приближал ее в тылу», - заключила Иванова.

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. Праздник появился во времена СССР и назывался тогда Днем Советской армии и Военно-морского флота. Нынешнее название он получил в 1995 году, а с 2002 года этот день является официальным выходным.​