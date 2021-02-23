РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 фев. Министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков поздравил жителей городского округа Люберцы с Днем защитника Отечества, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Дорогие друзья! 23 февраля - День воинской славы России, праздник защитников Отечества. С праздником, дорогие защитники Отечества! Желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, любви и семейного благополучия», - говорится в сообщении.

Он отметил, что испокон веков в нашей стране ратное дело пользуется почетом и уважением. В каждой семье бережно хранят память о мужестве и героизме отцов и дедов, гордятся теми, кто сегодня надежно обеспечивает безопасность и обороноспособность России.

«В этот день мы чтим память предков, положивших свои жизни на алтарь славных побед нашего Отечества, отстоявших его свободу и независимость. Мы признательны защитникам Отечества, кто с честью выполнил свой воинский долг и кто сегодня стоит на страже рубежей, защищая мирное небо над нашей великой страной - Россией. Благодаря людям, чья профессия - защищать Родину, в стране сохраняется стабильность и национальная безопасность, которые позволяют нам созидательно трудиться и делать жизнь лучше», - заключил Терюшков.