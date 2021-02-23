РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Пожарные ликвидировали возгорание в торговой палатке на Большой Серпуховской улице подмосковного Подольска , сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

22 февраля в 16:08 поступило сообщение о пожаре на улице Большой Серпуховской, дом 30. К прибытию первых пожарных расчетов дым выходил из торговой палатки.

«Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 16:25 пожар удалось локализовать, а 16:46 - ликвидировать загорание. В результате пожара обгорел потолок в палатке на площади 3 квадратных метров, закоптились стены по всей площади. К счастью, в пожаре никто не пострадал», - говорится в сообщении.

В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Жителей округа просят быть аккуратными с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности.