РИАМО - 23 фев. Ко Дню защитника Отечества в библиотеке Московской электронной школы появилась подборка образовательных сценариев и приложений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Для школьников доступны виртуальные экскурсии, рассказы о героях страны и викторина, которые помогут познакомиться с жизнью и подвигами героев Отечества, а также узнать побольше об исторических событиях.
Также для ребят доступна квест-викторина, которая познакомит их с военными песнями, памятниками и мемориалами Великой Отечественной войны. Она состоит из игр, аудио- и видеозаписей.
Кроме того, школьникам доступно специальное приложение, которое рассказывает о героях обороны Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Они также узнают о юных героях ВОВ и подвигах Сережи Алешкова, Саши Морозова, Артура Капустина, Петра Клыпы и других.
В МЭШ также доступны уроки The Great Patriotic War heroes, посвященный женщинам-летчикам времен Великой Отечественной, и «Александр Невский», который посвящен образу благоверного князя в кино, музыке и живописи.
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