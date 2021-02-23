РИАМО - 23 фев. Ко Дню защитника Отечества в библиотеке Московской электронной школы появилась подборка образовательных сценариев и приложений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для школьников доступны виртуальные экскурсии, рассказы о героях страны и викторина, которые помогут познакомиться с жизнью и подвигами героев Отечества, а также узнать побольше об исторических событиях.

«В сценарии урока «Герои войны. Маршал СССР Федор Иванович Толбухин» можно узнать много интересных фактов из жизни прославленного советского полководца, например, по каким вопросам расходились во мнениях Сталин и Толбухин, какую награду в результате присвоили маршалу и что такое «сжимающий маневр», - говорится в сообщении.

Также для ребят доступна квест-викторина, которая познакомит их с военными песнями, памятниками и мемориалами Великой Отечественной войны. Она состоит из игр, аудио- и видеозаписей.

Кроме того, школьникам доступно специальное приложение, которое рассказывает о героях обороны Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Они также узнают о юных героях ВОВ и подвигах Сережи Алешкова, Саши Морозова, Артура Капустина, Петра Клыпы и других.

В МЭШ также доступны уроки The Great Patriotic War heroes, посвященный женщинам-летчикам времен Великой Отечественной, и «Александр Невский», который посвящен образу благоверного князя в кино, музыке и живописи.