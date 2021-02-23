РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Руководитель подольского предприятия «СПКБ Техно» Максим Тугучев с водителем-испытателем Владимиром Шинягиным проехал первые 550 километров гранд-тура «Байкальская миля - 2021» на модернизированном багги, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

С Поклонной горы 20 февраля стартовал гранд-тур «Байкальская миля - 2021». В экстремальное путешествие на двухместном багги отечественного производства совместно с водителем-испытателем Владимиром Шинягиным отправился руководитель подольского предприятия «СПКБ Техно» Максим Тугучев. В составе команды «СПКБ – Ф-МоторСпорт» они проедут 6 310 километров.

«За день 22 февраля испытатели, преодолевая технические трудности с патрубком и замерзанием масла, проехали 550 километров в условиях 30-градусного мороза до Удмуртии, остановились в Ижевске. Финиш по регламенту планируется 5 марта», - говорится в сообщении.

Спортивно-туристический багги соответствует необходимым требованиям, имеет право перемещаться по дорогам общего пользования. В багги утеплили салон, добавили лобовое стекло с подогревом, печку, поставили шоссейные покрышки. Машина разработана для высоких скоростей и бездорожья, максимальная скорость до 130-140 километров час. Для того, чтобы сделать транспорт надежней, предприятие «СПКБ Техно» изготовило специальный электрический кабель с повышенной износостойкостью и защитой от погодных условий, воздействия масла и бензина.

О необыкновенном путешествии Тугучев рассказывает в своем Instagram-аккаунте @spkbmax.