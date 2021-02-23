РИАМО - 23 фев. Столичная подземка подготовила спортивные мероприятия в честь Дня защитника Отечества, они пройдут во вторник в аванзале станции «Курская» Кольцевой линии, сообщила заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

«Традиционно поздравляем наших замечательных мужчин, наших мужчин-пассажиров с этим замечательным праздником, с Днем защитника Отечества. Сегодня мы приготовили сюрпризы, которые выходят за рамки наших традиционных подарков, но они как всегда очень оригинальные и спортивные, с мужским характером», - сказала Темникова.

Так, на входе на станцию проводится акция «Победите и проходите». Пассажирам предлагают помериться силами на стойке армрестлинга с лидерами Федерации силового экстрима России и подмосковного «РосМолСпорта» - членом сборной «РосМолСпорта» по армрестлингу Дмитрием Юдановым, победителем и призером российских первенств по силовому экстриму Валерием Остапенко и членом топ-6 бодибилдеров России Денисом Шпигелем. Пассажиры, которые смогут одолеть спортсменов, пройдут в метро бесплатно.

Кроме того, пассажиров ждет показательный бой между двукратным чемпионом мира по ММА по версии FCF, лидером «РосМолСпорта» Московской области Аланом Хадзиевым и его коллегами. После выступления все желающие смогут принять участие в мастер-классе по боксу.

Далее пассажирам предложат отжаться от пола. Лучшие получат подарки от Московского метрополитена. Спортивные активности в метро продлятся до 13:00.