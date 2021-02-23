РИАМО - 23 фев. Экоцентр «Битцевский лес» ежегодно выбирает хозяином леса одного из обитателей лесов средней полосы России, в этом году победителем признали зайца, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На столичных природных территориях обитают заяц-русак и заяц-беляк. Заяц-русак по размерам обычно больше, чем беляк, задние ноги и уши у беляка короче, чем у русака. Беляк живет преимущественно в лесу, а русак предпочитает открытые пространства. Этим животным в текущем году планируют посвятить цикл эколого-просветительских занятий, на которых расскажут чем зайцы питаются, какие у них следы и как можно помочь этим животным.

«Несмотря на то, что по квалификации Красной книги Москвы русаку присвоена первая категория редкости, а беляку — вторая, в прошлом году русака зафиксировали на большем количестве территорий. Зайца-русака видели в природно-исторических парках «Косинский», «Измайлово», «Битцевский лес», «Москворецкий», в заказниках «Долгие пруды» и «Долина реки Сходни в Куркине», на территории памятника природы «Серебряный бор». А беляка — в природно-историческом парке «Битцевский лес», — говорится в сообщении.

Звание «Хозяин леса» специалисты Мосприроды начали присуждать обитателям природных территорий города в 2010 году. Победителями уже становились сова, мышь, уж, паук, жаба, улитка, белка, дятел, лиса, кабан и летучая мышь.

В парках столицы стали чаще обнаруживать животных и птиц из Красной книги Москвы. В прошлом году зафиксировали более 40 видов краснокнижных птиц и более 10 видов млекопитающих. Из редких животных, помимо зайца-русака и зайца-беляка, выявлены горностай, черный хорь, лесная куница, обыкновенная кутора. В числе обнаруженных краснокнижных птиц — широконоска, чирок-свистунок, канюк, чибис, средний пестрый дятел, вальдшнеп, лысуха и другие. В минувшем году даже были зафиксированы серая утка и осоед, ранее считавшиеся исчезнувшими в Москве.