РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Рабочие отремонтировали уличное освещение на Цементном проезде в Подольске по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на уличное освещение. Она отметила, что на Цементном проезде освещение мерцает. И добавила, что это мешает автомобилистам в темное время суток.

«Администрация округа рассмотрела обращение по вопросу восстановления работы освещения на автодороге по Цементному проезду и сообщает, что работы выполнены. В случае неисправного освещения можно обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу МБУ «ПКБ» по номеру: 8(915)360-15-74», - сказал заместитель главы администрации по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.