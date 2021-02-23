РИАМО - 23 фев. Посетители столичного музея-заповедника «Царицыно» могут увидеть изображенные на барельефах ордена Российской империи, а также иностранные награды, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С орденской системой Российской империи можно познакомиться в Екатерининском зале Большого дворца в Царицыне, восемь барельефов в виде орденских звезд украшают его фриз — декоративное полотно в верхней части стен. Скульптура работы Алексея Опекушина 1896 года, главный экспонат зала, находится в окружении звезд двух орденов Георгиевского и Владимирского. Их учредила основательница усадьбы Екатерина II.

«Первый орден появился в России в самом конце XVII века, когда Петр I был еще царем всея Руси, а не императором. Он лично начертал, как будет выглядеть орден Святого апостола Андрея Первозванного: косой крест с фигуркой святого, буквы SAPR, что означает Sanctus Andreus Patronus Russiae, в переводе с латыни — «Святой Андрей, покровитель России». Девиз Андреевского ордена — «За веру и верность». Знак носили на голубой шелковой ленте», — говорится в сообщении.

Первый и высший отечественный орден вручался только монаршим особам и представителям высших чинов.

В 1714 году в России появилась еще одна высшая награда, исключительно женская — орден Святой великомученицы Екатерины. Первым его кавалером стала Екатерина I. Третий российский орден — Святого Александра Невского — учредила сама Екатерина Алексеевна, изначально он задумывался как награда за военные заслуги, но его стали вручать гражданским лицам.

При Екатерине II в российской орденской системе появились Георгиевский и Владимирский ордена. Они имели по четыре степени, которыми награждали от низшей к высшей. Орден Святого Георгия стал высшей военной наградой Российской империи. Военная и гражданская направленность наград отражается в их девизах — «За службу и храбрость» у Георгиевского ордена и «Польза, честь и слава» — у Владимирского.

«Поначалу ордена были привилегией дворянства, награждали ими согласно Табели о рангах. <...> И только при императрице Екатерине II орденская система усложнилась и почетные знаки начали жаловать не только высшему свету. Небогатые боевые офицеры также смогли получать ордена Святого Георгия за подвиги на поле брани, а чиновники и дипломаты — ордена Святого Владимира», — сказал кандидат искусствоведения, научный сотрудник государственного музея-заповедника «Царицыно» Михаил Тренихин.

В правление Павла I в наградную систему России вошли иностранные ордена Святой Анны и Святого Иоанна Иерусалимского (Мальтийский). Последний был исключен из числа российских наград при Александре I. Подавление польского восстания в 1831 году добавило в имперскую наградную систему два польских ордена — Святого Станислава и Белого орла. Орден Белого орла — единственный, звезда которого не была изображена в виде барельефа в Екатерининском зале. У орденов иностранного происхождения были латинские девизы.