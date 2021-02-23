РИАМО - 23 фев. Памятники архитектуры в Москве украшены множеством скульптур, олицетворяющих мужество, одни их таких монументов прославляют рабочих и воинов, другие посвящены персонажам античной культуры, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«За последние годы некоторые из этих памятников, представляющие для города особую ценность и обладающие охранным статусом, обрели вторую жизнь», - говорится в сообщении.

Одни из известнейших памятников мужеству в Москве — атланты, украшающие доходный дом XIX века на Солянке. Четыре могучих атланта удерживают балкон трехэтажного дома. Здание было построено в 1882 году.

«Долгое время этот памятник нуждался в реставрации: по вине нерадивого собственника необходимые работы не проводились. Лишь в 2018 году после смены владельца особняку начали возвращать исторический облик. <...> К концу 2018 года атланты, являющиеся визитной карточкой дома, предстали перед москвичами во всей красе», - говорится в сообщении.

Еще одним знаковым «мужественным» памятником Москвы является фигура литейщика и кузнеца, которая стоит на въезде в бывшую усадьбу купцов Котовых на Болотной набережной. Памятник появился около усадьбы после того, как ее купил промышленник Густав Лист, чтобы открыть на ее территории Софийский механический завод. В прошлом году этот памятник отреставрировали.

Еще один «мужественный» памятник располагается на башне гостиницы «Пекин». Это скульптура рабочего, которую восстановили в прошлом году. Гостиницу возвели в середине 50-х годов прошлого века как символ дружбы СССР и Китая по проекту главного столичного архитектора Дмитрия Чечулина. Тогда же и появилась скульптура.

Ярким примером памятника мужеству также является скульптура рыцаря в доспехах и с мечом, которая украшает семиэтажное здание бывшего доходного дома на Садовой-Самотечной улице. Также на Ленинском проспекте расположены 24 скульптуры, воспевающие подвиг воинов-победителей и символизирующие труд советских людей в послевоенные годы.