РИАМО - 23 фев. Столичные культурные учреждения подготовили новую серию виртуальных мероприятий для детей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Московские парки, культурные центры и библиотеки подготовили увлекательную онлайн-программу для детей на короткую неделю. Каждый сможет найти себе занятия по душе», - говорится в сообщении.

Так, 24 февраля на YouTube-канале библиотеки №172 состоятся чтения «Сказки Гримм», в этот же день сотрудники библиотеки №26 в рамках цикла «А кто слушал — молодец!» прочитают детям в Facebook рассказ Николая Носова «Автомобиль».

Кроме того, 24 февраля библиотека №30 опубликует в Facebook мастер-класс по аппликации «Птицы зимой». Сделать маску в технике оригами предлагают сотрудники библиотеки №179. Обучающий урок пройдет 27 февраля в соцсети «ВКонтакте». В этот же день занятие по рисованию проведут на сайте культурного центра «Митино».

Библиотека №34 проведет онлайн-экскурсию по Мальдивам, посмотреть ее можно будет 24 февраля в Facebook. Библиотека №185 в рамках проекта «В погоне за солнцем» 24 февраля покажет на YouTube видео о путешествиях по городам России.

Кроме того, 24 февраля на YouTube-канале Центральной городской деловой библиотеки состоится видеопоказ, посвященный истории Соловецких островов. 25 февраля библиотека №37 приглашает всех пользователей Facebook совершить онлайн-путешествие в Ростов-на-Дону, а 27 февраля библиотека №188 покажет в Facebook фильм об удивительных местах горного Дагестана.

Кроме того, для ребят подготовили активные онлайн-занятия. Например, парк «Фили» 25 февраля продемонстрирует в своих соцсетях комплекс упражнений для катания на горных лыжах. Парк «Ходынское поле» приглашает юных зрителей на урок по фигурному катанию, который состоится 28 февраля в соцсетях учреждения.

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