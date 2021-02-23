РИАМО - 23 фев. За минувшие сутки в столице вылечились от коронавируса 1364 пациента, с начала пандемии в мегаполисе после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 887 637 человек, сообщает столичный оперштаб.

«В Москве выявлено 1198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 682 человека», - говорится в сообщении.

Также за сутки в Москве скончалось 49 пациентов с подтвержденным Covid-19, за все время пандемии умер 14 831 пациент.

Москвичам напомнили, что при любых симптомах простуды нужно остаться дома и вызвать врача.

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Текстовая трансляция

23 ФЕВРАЛЯ

- Еще 1364 пациентов вылечили в Москве от Covid‑19. С начала пандемии в мегаполисе после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 887 637 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 823 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 732 больных. В Москве - 1198.