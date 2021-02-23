РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. В подмосковном Подольске подвели итоги ежегодного турнира по воздушно-силовой атлетике (воркауту), посвященного Дню защитника Отечества, сообщается в группе «Федерация Воздушно-Силовой Атлетики МО» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 22 февраля прошел ежегодный турнир по воздушно-силовой атлетике. Соревнования проходили в дисциплине «воркаут фристайл» в возрастных категориях «мужчины» и «юниоры». Всего соревнования собрали свыше 20 спортсменов из Подольска, Москвы, Королева и Тулы. Подольск представляли более 10 ребят.

«В категории «мужчины» лучшими стали Ахрор Чирмашов, Павел Письмаков и Олег Якушин. Среди юниоров отличились Полина Кожурова, Алексей Степанюк и Дмитрий Ермаков. Поздравляем победителей! Спасибо всем нашим участникам и гостям! Большая делегация приехала к нам из города-героя Тулы», - говорится в сообщении.

Федерация воздушно-силовой атлетики Московской области поблагодарила комитет по физической культуре и спорту администрации округа и школу паркура GIBBON, а также ИП Шубин В.С. (батут в Подольске) за возможность проведения соревнований в зимнее время. Партнеры турнира CANPOWER предоставили домашнее спортоборудование.