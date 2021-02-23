РИАМО - 23 фев. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил военнослужащих с праздником мужества, стойкости и патриотизма — Днем защитника Отечества.

«В этом году мы отмечаем 80-летие битвы за Москву, ставшей первым шагом к Великой Победе. Безмерная благодарность нашим ветеранам за мирное небо над головой», — написал Собянин в личном аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что ветераны задали высокую планку следующим поколениям защитников Родины. По его словам, на сегодняшний день военные профессии — одни из самых почетных в России, страна гордится солдатами и офицерами.

Мэр пожелал защитникам Отечества крепкого здоровья, благополучия и мира.

В свою очередь председатель Московской городской думы Алексей Шапошников отметил, что праздник 23 февраля – это дань уважения и признательности защитникам Отечества — тем, кто оберегает родную землю с оружием в руках, и тем, кто мирным созидательным трудом укрепляет могущество и независимость России.

«Я горжусь своими дедами, которые защищали страну в годы Великой Отечественной войны», — написал Шапошников на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Он пожелал всем успехов в службе на благо Родины, а также счастья, благополучия и мирного неба над головой.