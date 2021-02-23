РИАМО - 23 фев. За минувшие сутки в Москве выявили 1198 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии число инфицированных в городе достигло 970 755, сообщает столичный оперштаб.

В целом по России за минувшие сутки зафиксировали 11 823 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, при этом 11,1% выявленных больных не имели клинических проявлений заболевания.

«Зафиксировано 417 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 956 человек», - говорится в сообщении.

С начала пандемии в стране выявили 4 189 153 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Скончались 84 047 пациентов, выздоровели 3 739 344 человека.

В столице продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Прививочные пункты работают в городских поликлиниках и общественных местах, например, в торговых центрах.

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Текстовая трансляция

23 ФЕВРАЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 823 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 732 больных. В Москве - 1198.