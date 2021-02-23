РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил жителей Подольска с Днем защитника Отечества и пожелал мирного неба над головой.

«Уважаемые подольчане! Примите искренние поздравления в праздник мужества, отваги и патриотизма - День защитника Отечества. 23 февраля мы чествуем надежных, сильных духом мужчин, преисполненных решительностью и любовью к Родине. Сегодня мы прославляем всех, кто защищал, защищает и будет защищать родную Отчизну. И мы, и наши потомки всегда будем помнить о славных подвигах храбрых воинов на подольской земле», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что этот знаменательный день объединяет всех, кому дорога судьба соотечественников, целостность и безопасность государства.

Максимович пожелал горожанам крепкого здоровья, добра, любви, семейного благополучия и мирного неба над головой.

День защитника Отечества отмечается 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» в марте 1995 года.