РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 фев. Депутат Госдумы Лидия Антонова пожелала в День защитника Отечества жителям подмосковных Люберец мира и покоя, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник Антонова приняла участие в возложении цветов к Вечному огню в Люберцах.

«Я помню всех моих учеников, кто был в горячих точках. Не все смогли вернуться, я всех помню по именам. Боль в сердце остается, поэтому хочу всем нам пожелать мира. Это самое важное», - сказала Антонова.

Она добавила, что День защитника Отечества ассоциируется с гордостью за Родину и ее героев. По словам Антоновой, в каждой семье есть защитники, оберегающие ее мир и покой.

«Мы помним всех, кого сегодня нет с нами. Я помню своего отца, который прошел всю войну, деда, прошедшего две войны, родственников, которые погибли в различных боях. Мы всегда 23 февраля собираемся и идем с цветами почтить память тех, кто отдал жизнь за Родину», - заключила Антонова.

В рамках Всероссийской акции «Защитим память героев» партии «Единая Россия» ее члены в День защитника Отечества посетят все захоронения героев и возложат цветы.

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. Праздник появился во времена СССР и назывался тогда Днем Советской Армии и Военно-морского флота. Нынешнее название он получил в 1995 году, а с 2002 года этот день является официальным выходным.​