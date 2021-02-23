РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. В подмосковном Подольске сотрудники МЧС России почтили память героев Отечества, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В преддверии Дня защитники Отечества, 22 февраля, сотрудники спасательного ведомства возложили цветы к памятнику Подольским курсантам в память о воинах, погибших за Родину.

«Искренне желаем быть защитником только от трудностей и жизненных испытаний, которые приносят уверенность, успех и ценный опыт! И пусть никогда больше ни от чего не придется защищать ни себя, ни близких, ни Отечество!» - говорится в сообщении.

В церемонии приняли участие начальник 24-го ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области, руководство 7-й пожарно-спасательной части и дежурный караул ПСЧ-7.

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. Праздник появился во времена СССР и назывался тогда Днем Советской Армии и Военно-морского флота. Нынешнее название он получил в 1995 году, а с 2002 года этот день является официальным выходным.​