РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 фев. Депутат Госдумы Лидия Антонова и глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий возложили цветы к Вечному огню в День защитника Отечества, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Возложение прошло на улице Власова.

«Я поздравляю всех защитников Отечества - и мужчин, и женщин. Хочу пожелать здоровья, добра, благополучия, потому что при наличии здоровья и мира мы все в состоянии решить», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что раньше этот праздник назывался День Советской армии и Военно-морского флота. Современное название - День защитника Отечества - является более широким и включает в себя больше понятий.

В рамках Всероссийской акции «Защитим память героев» партии «Единая Россия» ее члены в День защитника Отечества посетят все захоронения героев и возложат цветы.

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. Нынешнее название он получил в 1995 году, а с 2002 года этот день является официальным выходным.​