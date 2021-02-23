РИАМО - 23 фев. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества, он отметил, что связь между народом, государством и его защитниками остается такой же важной, как и столетия назад, передает Федеральное агентство новостей.

Президент напомнил о богатой истории страны и отдал дань уважения «великому поколению», которое защищало Отечество в военные годы. Также глава государства поблагодарил российских военных за службу.

«Соответствовать таким высоким требованиям, призванию, долгу — очень непросто. Поэтому ратная профессия всегда была уделом отважных, волевых и сильных духом. <…> Наша армия и флот умеют это делать», — отметил Путин.

Он также подчеркнул, что в России гордятся боеспособностью военнослужащих, выучкой, отточенным владением современными знаниями и новейшим оружием.

Президент РФ отметил, что офицеры — это «оплот армии и флота», которые сохраняют традиции воинской службы и пробуждают в молодежи желание служить.

Путин поблагодарил и гражданский персонал «за достойное выполнение воинского долга».​