РИАМО - 23 фев. В столице все желающие вне зависимости от возраста могли записать поздравление с Днем защитника Отечества в рамках поэтического проекта «Парковый стихоговоритель: защитникам — с благодарностью», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Первые три поздравительных видеоролика с присланными материалами разместили на страницах Мосгорпарка в социальных сетях Facebook, Instagram и «ВКонтакте», каждый длится не более 25 минут.

«С 12 по 17 февраля пользователи Сети прислали более 100 видеопоздравлений, адресованных защитникам Отечества. Участниками проекта стали как дети, так и взрослые. Они читали стихи, посвященные Родине, а также отваге солдат и офицеров. Прозвучали такие произведения, как «Послевоенная песня» Роберта Рождественского, «Люди — Родина моя» Евгения Евтушенко, «Родина» Константина Симонова, «Февраль» Самуила Маршака, «Журавли» Расула Гамзатова и другие», — говорится в сообщении.

Впервые «Парковый стихоговоритель» прошел в Перовском парке в 2016 году. В нем приняли участие студенты Российского института театрального искусства (ГИТИС). Прозвучали известные поэтические произведения к памятным датам. Аудиозаписи транслировали через громкоговорители. В 2017 году стихи читали детей. Проект набрал популярность, его решено было повторить в 2018 и 2019 годах.

В минувшем году «Парковый стихоговоритель» состоялся в онлайн-режиме.

«В акции, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне, приняли участие свыше двух тысяч детей. Они прочитали произведения Роберта Рождественского, Константина Симонова, Александра Твардовского и других поэтов. А ко Дню матери пользователи сети прислали более 500 видеозаписей», — отмечается в материале.

Тему для поэтического проекта выбрали на голосовании в в «Активном гражданине». Наибольшее количество голосов отдали за то, чтобы приурочить «Парковый стихоговоритель» ко Дню защитника Отечества.

День защитника Отечества отмечается 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» в марте 1995 года.

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