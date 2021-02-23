РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Сотрудницы УМВД России по городскому округу Подольск поздравили жителей округа с Днем защитника Отечества, сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые мужчины! Сотрудницы УМВД России по городскому округу Подольск поздравляют вас с Днем защитника Отечества! Особые слова благодарности выражаем нашим коллегам, которые каждый день обеспечивают безопасность страны и ее граждан, зачастую рискуя собственной жизнью, а также ветеранам органов внутренних дел, которые являются достойным примером самоотверженности и преданности профессии для молодого поколения сотрудников», - говорится в сообщении.

Горожан поздравили с праздником и пожелали им всего самого наилучшего.

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. Праздник появился во времена СССР и назывался тогда Днем Советской Армии и Военно-морского флота. Нынешнее название он получил в 1995 году, а с 2002 года этот день является официальным выходным.​