РИАМО - 23 фев. Утром во вторник в столице на улице Сталеваров произошло ДТП с участием такси, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-трансопртной инфраструктуры Москвы.

«Автомобиль такси съехал с дороги и наехал на препятствие. По предварительной информации, есть пострадавший», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел по адресу: улица Сталеваров, 56. В настоящий момент на месте аварии работают оперативные службы. Движение транспорта не затруднено.