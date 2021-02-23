РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Возгорание ликвидировали в хозпостройке в деревне Яковлево городского округа Подольск во вторник, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«23 февраля в 03:54 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в деревне Яковлево. В 05:41 Пожар ликвидировали. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли три единицы техники и 11 человек.

Кроме того, 22 февраля сгорела хозпойстройка в деревне Северово.