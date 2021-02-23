РИАМО - 23 фев. В Москве после аномальных морозов, которые пришлись на День защитника Отечестве, ожидается кратковременное потепление, сообщается на сайте «Метеовести».

Во вторник температура в первый раз с начала зимы упала почти до минус 25 градусов.

«Уже в четверг днем ждут положительные температуры. Волна тепла выйдет на пик в пятницу. В этот день температурный фон в столице достигнет уровня начала апреля и составит плюс 3 – плюс 5», - говорится в сообщении.

Такое резкое потепление не может пройти бесследно. Оно будет сопровождаться переходом осадков в смешанную фазу, сильным и порывистым ветром, повышением влажности и резким падением атмосферного давления.

«Так если сегодня столбики барометров в Москве покажут 768 миллиметров ртутного столба, что на 20-22 единицы выше нормального, то к пятнице давление упадет до 739 миллиметров ртутного столба, что уже на 17-19 единиц ниже нормы, а в следующий понедельник оно вновь превысит норму на 7-9 единиц», - говорится в сообщении.

Такие колебания атмосферного давления могут сказаться на состоянии здоровья метеозависимых людей.

При этом волна тепла не будет продолжительной. Снег и морозы вернутся 1 марта. Потепление в конце февраля связано с вторжением на территорию Европейской России мощного атлантического циклона.