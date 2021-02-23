РИАМО - 23 фев. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества, тем, кто стоит на страже страны, он пожелал мирного неба.

«Эта дата олицетворяет героические подвиги наших отцов, дедов, прадедов — всех, кто доблестно сражался на фронтах, выполнял свой служебный долг в военных конфликтах, кто в мирное время обеспечивает безопасность нашей страны», - написал Брынцалов на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что это день особого патриотизма, смелости, чести, благодарности. В День защитника Отечества председатель областного парламента пожелал ветеранам здоровья и благополучия, а тем, кто сегодня стоит на страже страны, — мирного неба над головой.

День защитника Отечества отмечается 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» в марте 1995 года.