РИАМО - 23 фев. В Москве и Московской области из-за сильных морозов объявили «оранжевый» уровень погодной опасности, период предупреждения продлится до 10:00 вторника, сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Оранжевый» — это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Температура воздуха в это время в столице может упасть до минус 30 градусов. В области температура может достигать минус 35 градусов.

«Желтый» уровень погодной опасности будет действовать в столичном регионе до 21:00 24 февраля. В этот период ожидается гололедица.