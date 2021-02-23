РИАМО - 23 фев. Температура воздуха утром 23 февраля опустилась до 24,1 градуса в столице, таких морозов в этот день не было за последние 65 лет, сообщил ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На улице ясная погода и мороз минус 24,1 градуса в столице, а в Подмосковье местами минус 30,9 градуса. Это не только самое холодное утро текущей зимы, но и таких морозов в этот день не было последние 65 лет», - сказал Тишковец в видео в Instagram.

Он добавил, что в течение дня в регионе ожидается небольшая облачность. Осадков не будет. Температура воздуха в столице — минус 15 - минус 17, в Подмосковье - от минус 14 до минус 19 градусов, что на 12 градусов ниже нормы.

Ранее в МЧС Москвы и области предупредили жителей о сильных морозах. В такую погоду следует быть особо осторожными. Автомобилистам посоветовали отказаться от поездок на личных машинах. Но если поездки не избежать, то следует убедиться в готовности машины к таким погодным условиям.