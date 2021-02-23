РИАМО - 23 фев. В Москве и Подмосковье в День защитника Отечества будет солнечная морозная погода, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области, сегодня ожидается малооблачная погода и без осадков», - говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха в этот день в Москве составит от минус 16 до минус 14 градусов, а в Московской области — от минус 17 до минус 12. Ожидается слабый ветер.

Ранее синоптики прогнозировали, что в День защитника Отечества в регионе будет самый сильный мороз за последние 65 лет — температура в городе опустится до минус 27 градусов, а в Подмосковье упадет до минус 33 градусов. Прошедшая ночь официально стала самой холодной в столице за эту зиму.