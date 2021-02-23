РИАМО - 23 фев. К 7 утра на ВДНХ в Москве температура воздуха понизилась до минус 24,1 градуса, таким образом, прошедшая ночь стала самой холодной в столице за эту зиму, сообщается на сайте «Метеоновости».

Предыдущий рекорд холодов этой зимы был зафиксирован 18 января — минус 23,6 градуса.

«В ночь на 23 февраля небо над Москвой благодаря антициклону полностью прояснело», - говорится в сообщении.

В Подмосковье температура опускалась до минус 30 градусов. Воздух в Московском регионе остывал до 9 утра. Окончательные результаты прошедшей ночи еще предстоит подсчитать.