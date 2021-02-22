РИАМО - 22 фев. По случаю 160-летия узловой станции Орехово-Зуево Горьковского направления Московской железной дороги ОАО «РЖД» подарит городу локомотив, который превратят в арт-объект, сообщил глава Орехово-Зуевского городского округа Геннадий Панин.

«Специально для этого выделено место на вокзале, где ранее были неприглядные торговые развалы. Как вам идея?» - написал в личном Instagram-аккаунте Панин.

Орехово-Зуево — это узловая станция, которая располагается на Горьковском направлении и Большом кольце Московской железной дороги. Она считается сортировочной, но на ней выполняют большой объем самой разнообразной работы.

Данный сортировочный узел называют одним из крупнейших не только в России, но и в Европе. Максимального суточного вагонооборот в 25 тысяч вагонов на станции Орехово-Зуево достигли в 1988 году.

В границах станции также располагается шесть пассажирских платформ.