РИАМО - 22 фев. Чертановская межрайонная прокуратура инициировала проверку по факту применения охранниками физической силы к несовершеннолетнему, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в понедельник в ТЦ на юге Москвы сотрудники охраны причинили 17-летнему телесные повреждения. Молодому человеку понадобилась медпомощь.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о частной охранной деятельности и о несовершеннолетних», - говорится в сообщении.

При наличии оснований по итогам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Результаты процессуальной проверки находятся на контроле столичной прокуратуры.