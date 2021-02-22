РИАМО - 22 фев. В Наро-Фоминском городском округе в преддверии Дня защитника Отечества в Наро-Фоминском городском округе прошел первый патриотический фестиваль «Я - Юнармия», говорится в сообщении пресс-службы реготделения ВВПОД «Юнармия».

В рамках фестиваля были представлены выездные выставки и техника Кантемировской дивизии и Наро-Фоминского историко-краеведческого музея. Мероприятие посетили депутат Госдумы РФ Аршба Отари, депутаты Московской областной думы Александр Баранов и Олег Рожнов, а также руководители юнармейских отрядов и юнармейцы города.

«Свыше 350 юнармейцев округа приняли участие в первом городском фестивале «Я - Юнармия». Штаб местного отделения высоко ценит вклад ребят в развитие юнармейского движения, с целью поощрения активистов Движения и был организован фестиваль», - сказал начальник штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия» Наро-Фоминского городского округа Владимир Костин.

В ходе торжественной части прошла церемония награждения юнармейцев ценными подарками и благодарственными письмами Мособлдумы, благодарностями регионального штаба и почетными грамотами военного комиссариата Подмосковья

По итогам мероприятия в местное отделение вступили новые участники. Юнармейское движение муниципалитета пополнилось 15 новобранцами.