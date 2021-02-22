РИАМО - 22 фев. Первый зампред комитета Госдумы РФ по культуре Елена Драпеко выразила свои соболезнования родным и близким заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой, передает Nation News.

Градова скончалась в Москве в понедельник в возрасте 74 лет.

«Екатерина запомнилась нашим зрителям по очень многим своим кинематографическим ролям. И, конечно, в первую очередь как радистка Кэт в «Семнадцати мгновениях весны». Замечательная работа, очень серьезная, человеческая. В ней было столько доброты, теплоты, несмотря на то, что она играла стальную разведчицу. В этой роли проявилась вся сущность Кати. Она и в жизни была мягкой, человечной. Мы же все лепим образы из себя», - сказала Драпеко.

Парламентарий отметила, что Градова могла бы порадовать зрителей еще многими ролями в кино. По ее словам, у коллег и кинематографа сохранялся интерес к артистке.

«Она была очень красивой женщиной. По-человечески очень жалко ее. Казалось бы, могла еще радовать нас своей жизнью на этой земле», — сказала Драпеко.​

Градова родилась в 1946 году в Москве. Закончила Школу-студию МХАТ. Звание заслуженной артистки РСФСР получила в 1983 году. Она снялась в культовых советских фильмах «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя».