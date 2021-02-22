РИАМО - 22 фев. Первый зампред комитета Госдумы РФ по культуре Елена Драпеко выразила свои соболезнования родным и близким заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой, передает Nation News.
Градова скончалась в Москве в понедельник в возрасте 74 лет.
Парламентарий отметила, что Градова могла бы порадовать зрителей еще многими ролями в кино. По ее словам, у коллег и кинематографа сохранялся интерес к артистке.
«Она была очень красивой женщиной. По-человечески очень жалко ее. Казалось бы, могла еще радовать нас своей жизнью на этой земле», — сказала Драпеко.
Градова родилась в 1946 году в Москве. Закончила Школу-студию МХАТ. Звание заслуженной артистки РСФСР получила в 1983 году. Она снялась в культовых советских фильмах «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя».
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