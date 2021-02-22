РИАМО - 22 фев. МЧС разослало жителям Подмосковья СМС-сообщения с предупреждением о сильных морозах, которые ждут регион ночью и утром 23 февраля, передает корреспондент РИАМО.

«ФГБУ «ЦУГМС»: в период с 01 часа до 10 часов 23 февраля местами в МО ожидается сильный мороз с температурой воздуха -35 градусов и ниже», - говорится в сообщении.

Жителей региона призвали быть осторожными. В случае необходимости следует звонить по номерам: 01, 101, 112.

Ранее синоптики предупредили, что 23 февраля в регионе ожидается рекордный за последние 65 лет мороз. Автомобилистам посоветовали быть осторожными на дорогах.

Когда ждать ослабления морозов в Московском регионе>>