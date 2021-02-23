РИАМО - 23 фев. Праздничный салют состоится в Москве во вторник в честь Дня защитника Отечества, для запуска салюта подготовили три площадки.

Так, площадками станут Лужнецкая набережная, Парк Победы на Поклонной горе и территория ВДНХ. Посмотреть салют можно будет в 21:00.

«Для производства салюта будет задействовано 78 самоходных пусковых установок и артиллерийских орудий, каждое из которых даст 30 залпов», - отметили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Самый масштабный салют запустят на Лужнецкой набережной. Здесь используют 40 салютных установок и 18 артиллерийских орудий калибра 76 миллиметров «ЗИС-3».

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