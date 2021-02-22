РИАМО - 22 фев. Доктор химических наук, научный консультант «Интерлаба» Яков Яшин посоветовал есть семена льна, куркуму и какао для предотвращения развития раковых заболеваний, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Для профилактики рака молочных желез врач советует есть все виды капусты и продукты с добавлением семян льна. Замедлить рост опухоли может зеленый чай, куркума, какао, ягоды, овощи, фрукты, оливковое масло, креветки, красная рыба, тыква и репа», - говорится в сообщении.

Вместе с тем ученый предупредил об опасности нагревания мясных и мучных продуктов до температуры выше 120 градусов. В таких условиях начинают вырабатываться два типа опасных канцерогенов.

«Опасность этих веществ заключается в том, что они приводят к мутациям в клетках и повышают риск развития рака. В связи с этим медик советует исключить из рациона чипсы, копченое мясо, колбасу и мясные изделия с корочкой», - добавляется в материале.

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