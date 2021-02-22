РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 22 фев. Участницы балетной студии «Фуэте» подмосковных Котельников стали лауреатами разной степени хореографического конкурса Dance Moscow, сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Участники Образцового коллектива Балетная студия «Фуэте» заняли призовые места на масштабном хореографическом конкурсе Dance Moscow, который проходил с 18 по 21 февраля в Москве. Только в категории классического танца сольной номинации было 90 участников. Из этого количества призовыми местами отмечены лишь 13 солистов, в их числе - участницы балетной студии «Фуэте»,- говорится в сообщении.

Самира Сайфуллина стала лауреатом III степени, Стефания Гольцева-Федорычева - лауреатом II степени. Кроме того, Анна Головенская получила специальный приз от директора колледжа классического танца Ларисы Ледях, а также приглашение на профессиональное обучение и денежную премию.