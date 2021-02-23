РИАМО - 23 фев. Множество мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, проведут во вторник в парках, музеях и на других площадках Москвы и Подмосковья.

День защитника Отечества ежегодно отмечают 23 февраля не только в России, но и в Белоруссии, Киргизии и Таджикистане. Праздник появился в 1922 году и изначально был связан с созданием Красной Армии.

Соревнования и мастер-классы в Москве

На ВДНХ подготовили обширную программу, приуроченную к празднику. Так, в 12:00 в парке «Россия — моя история» начнется фестиваль «Я покажу тебе кино», на котором режиссеры, операторы и продюсеры расскажут всем желающим о начале своей профессиональной деятельности.

В «Москвариуме» в праздничный день проведут мастер-класс по созданию поздравительных открыток, а на «Городской ферме» - тематический квест.

Кроме того, в честь праздника столичные парки подготовили специальную программу, при этом мероприятия проведут как в онлайн-, так и в офлайн-формате.

Например, парк «Сокольники» проведет для любителей активного отдыха соревнования по мини-биатлону, а Бабушкинский парк приглашает на урок рисования для детей, поучаствовать в котором можно в 12:00 в социальных сетях. О создании открыток расскажут в соцсетях Таганского парка в 12:00.

Экскурсии и игры в Подмосковье

В Подмосковье также проведут ряд мероприятий, приуроченных к 23 Февраля. Так, в музейно-мемориальном комплексе «История танка Т-34» в Мытищах представят реконструкцию боя. Там также организуют соревнования в тире и заезды радиоуправляемых моделей танков.

В Наро-Фоминском историко-краеведческом музее проведут соревнования по разборке-сборке АК-47 и выставку «Мужество. Доблесть. Честь». Военно-технический музей в Черноголовке в честь праздника проведет конкурс «Солдатская каша» и игру «Февральский десант». Участники смогут покататься на музейном бронетранспортере, санях, посоревноваться в тире.

В историко-культурном центре «Ратная конница» в праздничный день откроют экспозицию мастера батальных сцен Марка Домащенко и выставку Филиппа Москвитина. В ее рамках будут представлены портреты маршалов Великой Победы и великих полководцев России.

В парке имени Талалихина в Подольске проведут праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества. А в Красногорске пройдет традиционное массовое обливание холодной водой.​