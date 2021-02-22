РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 фев. Команда «Котельники» обыграла на первенстве горокруга Люберцы по футболу клуб из Люберец, сообщается в группе администрации муниципалитета.

«Заключительный матч группового этапа открытого зимнего «Экспо-Торг» первенства городского округа Люберцы по футболу среди мужских между ФК «Люберцы-Тензо-М» и ФК «Котельники» закончился убедительной победой команды Котельников», - говорится в сообщении.

Добившись победы со счетом 1:6, ФК «Котельники» набрали 12 очков и по разнице голов в играх между ФК «Красково» и ФК «Малаховка» заняли второе место.

«В полуфинале первенства команда Котельников встретится с ФК «Малаховка», - добавляется в сообщении.