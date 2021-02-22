РИАМО - 22 фев. Пользователи социальных сетей выразили свои соболезнования в связи со смертью заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой, которая скончалась в Москве в понедельник в возрасте 74 лет.
Градова запомнилась кинозрителям как радистка Кэт из «Семнадцати мгновений весны», также она снималась в культовом советском фильме «Место встречи изменить нельзя».
Пользователь с ником @dt4x2XkrGf9IE5r отметил, что даже две эти роли сделали артистку узнаваемой.
Также некоторые пользователи посетовали, что Градова мало снималась, хотя была хорошей актрисой.
«Екатерина (радистка Кэт) Градова покинула этот мир, присоединившись, как говорится, к «молчаливому большинству». Ушла к Штирлицу, Мюллеру и многим другим», - написал @OldBoy_777.
🕯 Екатерина (радистка Кэт) Градова покинула этот мир, присоединившись, как говорится, к «молчаливому большинству». Ушла к Штирлицу, Мюллеру, и многим другим..🥀🥀 pic.twitter.com/sPNt4951qe— Олд Б⭕️Й (@OldBoy_777) February 22, 2021
Виктор Степанов опубликовал в соцсети фото со свадьбы Екатерины Градовой с известным советским актером Андреем Мироновым, в браке с которым у нее родилась дочь Мария, продолжившая актерскую династию.
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