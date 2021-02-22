РИАМО - 22 фев. Пользователи социальных сетей выразили свои соболезнования в связи со смертью заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой, которая скончалась в Москве в понедельник в возрасте 74 лет.

Градова запомнилась кинозрителям как радистка Кэт из «Семнадцати мгновений весны», также она снималась в культовом советском фильме «Место встречи изменить нельзя».​

«Она не сильно засвечивалась на экране, но играла хорошо. Кэт получилась замечательной! Светлая память...» - написала @Angelika4874 в Twitter.

Пользователь с ником @dt4x2XkrGf9IE5r отметил, что даже две эти роли сделали артистку узнаваемой.

«Всего два фильма - а запомнилась всему народу...» - написал он.

Также некоторые пользователи посетовали, что Градова мало снималась, хотя была хорошей актрисой.

«Екатерина (радистка Кэт) Градова покинула этот мир, присоединившись, как говорится, к «молчаливому большинству». Ушла к Штирлицу, Мюллеру и многим другим», - написал @OldBoy_777.

🕯 Екатерина (радистка Кэт) Градова покинула этот мир, присоединившись, как говорится, к «молчаливому большинству». Ушла к Штирлицу, Мюллеру, и многим другим..🥀🥀 pic.twitter.com/sPNt4951qe — Олд Б⭕️Й (@OldBoy_777) February 22, 2021

Виктор Степанов опубликовал в соцсети фото со свадьбы Екатерины Градовой с известным советским актером Андреем Мироновым, в браке с которым у нее родилась дочь Мария, продолжившая актерскую династию.