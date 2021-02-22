РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. Свыше 9 тысяч кубометров снега вывезли с муниципальной дорожно-уличной сети Подольска с 13 по 22 февраля, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В ночь на понедельник работы по расчистке и обработке муниципальной дорожно-уличной сети и вывозу снега продолжились.

«Снег вывозили с площади Славы, Революционного проспекта, с парковки на Привокзальной площади, с улиц Рабочей, Рощинской, Железнодорожной, Гулевского проезда – всего около 200 кубометров. В общей сложности с 13 февраля вывезено более 9 тысяч кубометров снега», - говорится в сообщении.

Снег также вывозился с региональных дорог – с улиц Красной и Школьной в микрорайоне Климовск.