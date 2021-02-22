РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ)- 22 фев. Библиотеке в доме культуры «Белая Дача» подмосковных Котельников выделили новое пространство, сообщается в группе администрации округа.

«Библиотека Дома культуры «Белая Дача» осваивает новое пространство. В связи с переездом пройти в библиотеку можно через центральный вход ДК «Белая Дача»,- говорится в сообщении.

Зал библиотеки располагается на втором этаже. Пространство разделено на зону выдачи взрослой и детской литературы, зону для творчества и отдыха.

Библиотека принимает читателей в обычном режиме, график работы можно уточнить на сайте и по телефону: 8 (495) 550-80-87.