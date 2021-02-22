РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. Выставка «Искусство кинематографа» коллектива «Изостудия» открылась в ДК имени Лепсе Подольска, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Доме культуры имени Лепсе 21 февраля открылась выставка художников народного коллектива «Изостудия» под названием «Искусство кинематографа». На выставке представлены работы разных жанров, что делает ее очень интересной. Каждая картина привлекает внимание техникой исполнения, выбранной тематикой и, конечно же, профессионализмом авторов»,- говорится в сообщении.

На выставку приглашаются все желающие. Увидеть представленные работы можно по адресу: улица Революционный проспект, дом 27.