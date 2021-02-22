РИАМО - 22 фев. В условиях очень сильных морозов, которые ожидаются в Подмосковье, водителям лучше отложить поездки на дальние расстояния, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Предстоящей ночью и утром 23 февраля в Московской области ожидается мороз с минимальной температурой воздуха до минус 25-30 градусов, местами может похолодать до минус 34 градусов.

«В такие морозы лучше отложить дальние поездки, а при необходимости воспользоваться общественным транспортом», - говорится в сообщении.

Ранее синоптики сообщили, что в День защитника Отечества в регионе ожидается рекордный за последние 65 лет мороз. К выходным температура поднимется до околонулевых значений, однако с 28 февраля снова начнется похолодание.